أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الدولار في البنوك في بداية تعاملات اليوم الأحد عند نفس مستوياتها بنهاية الأسبوع الماضي.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.71 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.