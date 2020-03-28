أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

جرام الذهب يقفز 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلي

12:45 م السبت 28 مارس 2020
جرام الذهب يقفز 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلي

جرام الذهب يقفز 10 جنيهات

كتبت-شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي بقيمة 10 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 715 جنيهًا مقابل 705 جنيهات أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 612.8 جنيه، وعيار 24 إلى 817.1 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5720 جنيها.

وأنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع أمس منخفضة بنسبة طفيفة، حسبما أظهرت بيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية مع نهاية التعاملات 1628.1 دولار بتراجع نسبته 0.19% عن بداية التعاملات.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب سوق الذهب

الخبر التالى:

إيقاف مؤقت للشهادة الادخارية في SAIB بنك لبحث مصير الفائدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 601010

    عدد المصابين

  • 133439

    عدد المتعافين

  • 27432

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تصدر بياناً للرد على أنباء تقديم معونات ومنح وزيادات وإجازة عامة بالدولة​