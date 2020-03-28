جرام الذهب يقفز 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلي

كتبت-شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي بقيمة 10 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 715 جنيهًا مقابل 705 جنيهات أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 612.8 جنيه، وعيار 24 إلى 817.1 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5720 جنيها.

وأنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع أمس منخفضة بنسبة طفيفة، حسبما أظهرت بيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية مع نهاية التعاملات 1628.1 دولار بتراجع نسبته 0.19% عن بداية التعاملات.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.