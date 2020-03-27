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أسعار السمك خلال أسبوع.. البلطي يواصل الارتفاع وتراجع الكابوريا

11:56 ص الجمعة 27 مارس 2020
أسعار السمك خلال أسبوع.. البلطي يواصل الارتفاع وتراجع الكابوريا

أسعار السمك خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر السمك البلطي، في سوق الجملة، خلال الأسبوع الماضي، ليواصل ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي، بينما انخفض سعر الكابوريا اليوم الجمعة، مقارنة بالجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع بين 3 و 5 جنيهات، ليتراوح اليوم الجمعة بين 27 و 33 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وارتفع سعر الجمبري الممتاز 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع جنيها، ليتراوح اليوم بين 40 و 46 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيه و160 جنيه، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية

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