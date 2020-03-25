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الجمارك: مستمرون في استقبال الواردات العاجلة والسلع الغذائية والأدوية على مدار اليوم

09:59 م الأربعاء 25 مارس 2020
الجمارك: مستمرون في استقبال الواردات العاجلة والسلع الغذائية والأدوية على مدار اليوم

مصلحة الجمارك

قررت مصلحة الجمارك، استثناء الواردات العاجلة والاستراتيجية خاصة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، من فترات حظر التجوال، واستقبالها على مدار اليوم طوال الأسبوع ( 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع).

وقالت المصلحة في قرار حصل مصراوي على نسخة منه إن العمل سيكون مستمر لهذه الواردات بالإضافة إلى الصادرات المصرية في جميع الموانئ و المنافذ الجمركية.

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مصلحة الجمارك السلع الغذائية المستلزمات الطبية المنافذ الجمركية

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