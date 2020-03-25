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بنك الإسكندرية يوقف إصدار الشهادة لأجل 3 سنوات ذات العائد الثابت مؤقتا

04:19 م الأربعاء 25 مارس 2020
بنك الإسكندرية يوقف إصدار الشهادة لأجل 3 سنوات ذات العائد الثابت مؤقتا

بنك الإسكندرية

كتبت- منال المصري:

قال موظف بخدمة العملاء في بنك الإسكندرية، إن إدارة البنك قررت إيقاف إصدار الشهادة لأجل 3 سنوات ذات العائد الثابت مؤقتا، لبحث مصير الفائدة عليها بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ واستثنائي الأسبوع الماضي، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وكانت الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت في بنك الإسكندرية، قبل الإيقاف، تتراوح بين 10% سنويا للدورية الشهرية لصرف العائد، و10.25% سنويا للدورية ربع السنوية لصرف العائد.

وخفض بنك الإسكندرية الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، الثلاثاء قبل الماضي، بنفس نسبة خفض الفائدة بالمركزي (3%)، لتصبح حاليا 7% لدورية صرف العائد الشهرية، و7.25% للدورية ربع السنوية.

ويبيع البنك الشهادة للعملاء بداية من أول مبلغ ألف جنيه ومضاعفاته، أو 5 آلاف جنيه ومضاعفاته، كما يسمح البنك بكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.

بنك الإسكندرية لبنك المركزي يقاف إصدار الشهادة

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