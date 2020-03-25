سويفل توفر رحلاتها مجانًا على الطرق الرئيسية في القاهرة والإسكندرية

كتب-علاء حجاج:

أعلنت شركة سويفل للنقل الجماعي التشاركي، إنها قلصت عدد رحلاتها اليومية، لتقتصر على المسارات الرئيسية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، اعتبارًا من اليوم.

وقالت في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن جميع الرحلات المتوفرة ستكون مجانية، وذلك للمساهمة في تقليل التكدسات والتزاحم في وسائل المواصلات العامه سواء كانت مترو الانفاق أو هيئة النقل العام.

وقال مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لشركه سويفل، في البيان إن شركته قللت عدد الرحلات لحث المستخدمين للجلوس في المنزل، لكنها في نفس الوقت حرصت على إبقاء الرحلات في المسارات الرئيسيه والطرق التي يتواجد بها ويستخدمها عددًا كبيرًا من المستخدمين ممن تضطرهم ظروفهم للخروج أو الذهاب إلى العمل.

أوضح قنديل أن الشركه تراعي الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية في تأمين صحة الركاب والسائقين، لافتا إلى أنه سيتم تقليل عدد الركاب إلى النصف في كل سيارة، ليكون عدد ١٧ في باصات ٣٣ راكب و١٤ في باصات ٢٨ راكب و ٨ في باصات ١٤ راكب.

وأضاف أنه سيتم تعقيم كل السيارات بعد كل رحلة، فضلا عن الإبقاء على فتح النوافذ مفتوحة لضمان تهوية جيدة، موضحا أنه تم تدريب السائقين على إجراء نظافه للسيارات وحماية أنفسهم والركاب خلال كل رحلة، كما تم توزيع كمامات طبيه عليهم لاستخدامها اثناء الرحلات.

وقال قنديل إن استمرار الخدمة سيكون في المواعيد المتوافقة مع حظر التجوال التي تم فرضها من قبل الحكومة.

وبحسب قنديل إنه بالرغم من إلغاء عدد كبير من الرحلات وصلت إلى النصف تقريبا، مشيرًا إلى أن السائقين لن يتأثروا بهذا القرار.

وقال إن ستصرف الحد الأدنى للرواتببما يضمن تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن الشركة تعتبر التكلفة التي تتحملها للوفاء بالتزاماتها ناحيه السائقين وكذلك التشغيل المجاني للمركبات جزءًا من مسؤوليتها المجتمعية التي لابد أن تشارك بها خلال الفترة الحالية.