أفريكسيم بنك يضخ 3 مليارات دولار تسهيلات للبنوك المركزية الأفريقية لمواجهة كورونا

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريسيكم بنك" في بيان موافقته على ضخ تسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع الآثار الاقتصادية والصحية السلبية الناجمة من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن تسهيل سيساعد البنوك المركزية الأفريقية على تفادي التخلف عن السداد فيما يخص التجارة ودعم احتياطيات النقد الأجنبي وسيقدم العون لمصدري السلع الأولية الذين يعانون بسبب تراجع الإيرادات.

وبحسب البيان فإن هذه التمويلات ستساعد الدول الأفريقية المتضررة على التكيف بطريقة منظمة مع الصدمات المالية والاقتصادية والصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال بنديكت أوراما، رئيس البنك الذي مقره القاهرة "أفريقيا منكشفة على جبهات عديدة، بما في ذلك انخفاض كبير في إيرادات السياحة، وتحويلات المهاجرين، وأسعار السلع الأولية واضطراب سلاسل إمداد التصنيع".

وأضاف "هناك حاجة لاستجابة مالية سريعة ومؤثرة بشكل كبير لتفادي أزمة كبيرة في أفريقيا".

وسيتاح هذا التسهيل من خلال التمويل المباشر وخطوط الائتمان والضمانات والمبادلات بين العملات والأدوات المماثلة الأخرى، وفقًا للبيان.

وتوقع أوراما أن يكلف كورونا الاقتصاد العالمي بما يصل إلى تريليون دولار ويؤدي إلى انخفاض كبير بنسبة 0.4% في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والذي من المتوقع أن ينخفض من 2.9% في عام 2019 إلى 2.5% في عام 2020.