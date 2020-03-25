مواصلات مصر تعدل مواعيد انطلاق أتوبيساتها في محافظتي القاهرة والجيزة

كتب- علاء حجاج:

أعلنت مواصلات مصر شركة النقل الجماعي تعديل كافة مواعيد انطلاق مركباتها على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس الجاري وحتى انتهاء فترة الحظر.

وقال بيان من الشركة اليوم الأربعاء إن انطلاق أتوبيسات الخدمة سينطلق في 7 صباحًا كل يوم وتنتهي في 6 مساءً.

وبحسب البيان فإن المواعيد الجديدة ستسري على جميع الخطوط العاملة خاصة خط 111 المطار – دوران شبرا ، خط 381 المطار- بولاق الدكرور ، خط 618 العبور- الحي السابع ، M5 التجمع الخامس- التحرير، M6 التجمع الخامس – سراي القبة ، M7 حدائق الاهرام- التحرير، M9 المعادي- التجمع الخامس ، M10 أكتوبر- التحرير.

يذكر أن مواصلات مصر، بدأت في تطبيق إجراءات وقائية صارمة في كل أوتوبيساتها من خلال تعقيم كل الأوتوبيسات واتخاذ الإجراءات الوقائية مع نشر الوعي بتقليل الاعتماد على النقود والاتجاه إلى المعاملات الإلكترونية من خلال كارت "مواصلاتي".