أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

توقعات بتراجع إيردات شركات الطيران بقيمة 250 مليار دولار هذا العام

03:03 م الثلاثاء 24 مارس 2020
توقعات بتراجع إيردات شركات الطيران بقيمة 250 مليار دولار هذا العام

الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا

القاهرة- وكالات:

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الثلاثاء إن من المتوقع انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بمقدار 250 مليار دولار هذا العام.

وبحسب وكالة رويترز فإن هذه الإيردات ستتراجع بنسبة 44% مقارنة مع المستويات المسجلة في 2019، في الوقت الذي ينال فيه تفشي فيروس كورونا من القطاع.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا شركات الطيران فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزيرة التخطيط تبحث مع "الخشت" استكمال مشروع الفرع الدولي لجامعة القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 366

    عدد المصابين

  • 68

    عدد المتعافين

  • 19

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 373647

    عدد المصابين

  • 101399

    عدد المتعافين

  • 16319

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد حظر الحركة.. المترو يعلن مواعيد تشغيل جديدة