توقعات بتراجع إيردات شركات الطيران بقيمة 250 مليار دولار هذا العام
03:03 م الثلاثاء 24 مارس 2020
القاهرة- وكالات:
قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الثلاثاء إن من المتوقع انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بمقدار 250 مليار دولار هذا العام.
وبحسب وكالة رويترز فإن هذه الإيردات ستتراجع بنسبة 44% مقارنة مع المستويات المسجلة في 2019، في الوقت الذي ينال فيه تفشي فيروس كورونا من القطاع.
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