البورصة تنخفض مع بداية التعاملات.. ومؤشرها الرئيسي يهبط 2%
10:45 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
كتبت - شيرين صلاح:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.02% إلى مستوى 9844 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.27%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهد صعودا خلال تعاملات، أمس الاثنين، بنسبة 3%، إلى مستوى 10047 نقطة.
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