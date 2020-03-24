البورصة تنخفض مع بداية التعاملات.. ومؤشرها الرئيسي يهبط 2%

كتبت - شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.02% إلى مستوى 9844 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.27%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهد صعودا خلال تعاملات، أمس الاثنين، بنسبة 3%، إلى مستوى 10047 نقطة.