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بنك باركليز يخفض توقعات سعر النفط خلال 2020 بسبب كورونا وحرب الأسعار

10:05 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
بنك باركليز يخفض توقعات سعر النفط خلال 2020 بسبب كورونا وحرب الأسعار

بنك باركليز

القاهرة- وكالات:

خفض بنك باركليز، اليوم الثلاثاء، توقعاته لسعر النفط لعام 2020، مشيرا إلى ضغط نزولي كبير في السوق ناجم عن حرب الأسعار بين روسيا والسعودية واضطراب الطلب بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وقلص البنك توقعاته لسعر الخام في 2020 لكلا من برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 12 دولارا إلى 31 دولارا و28 دولارا للبرميل على الترتيب.

وكتب محللون لدى البنك في مذكرة، "من المرجح أن تظل الأسعار تتعرض لضغط لحين تحسن الوضع فيما يتصل بالفيروس، وإذا استمر المسار المتوقع لتوازنات السوق، فلن تكون السعودية وروسيا بمنأى عن تداعيات السعر".

وينضم باركليز إلى بنوك أخرى في خفض توقعاتها لسعر النفط استنادا إلى انهيار اتفاق لكبح الإنتاج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، أو ما يُعرف باسم أوبك+، وكذلك تضرر الطلب من الفيروس.

كما يتوقع باركيلز أن تبلغ قدرات التخزين العالمية المتاحة على الأرض نحو 1.5 مليار برميل.

ويُقدر الفائض في الإمدادات سيزيد عن خمسة ملايين برميل يوميا هذا العام وأن يبلغ عشرة ملايين برميل يوميا في المتوسط في الربع الثاني.

وقال البنك إنه "من المستبعد أن تخفف مشتريات الحكومة الأمريكية لاحتياطي البترول الاستراتيجي من مصاعب المنتجين".

وأضاف البنك، أن طاقة التخزين المتاحة في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تقل عن 80 مليون برميل، وفقا لوزارة الطاقة الأمريكية، وسيعادل ذلك تدفقا يقل عن 0.5 مليون برميل يوميا حين يمتلئ على مدى ستة أشهر، مقارنة مع فائض في الإمدادات يبلغ قرابة عشرة ملايين برميل يوميا خلال الربع الثاني.

بنك باركليز أسعار النفط فيروس كورونا

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