بنك ناصر: استثمرنا 10 ملايين جنيه جديدة لدعم البورصة المصرية

كتبت- منال المصري:

قال طارق حافظ، مدير عام قطاع الاستثمار في بنك ناصر الاجتماعي، في تصريحات لمصراوي، إن البنك ضخ 10 ملايين جنيه استثمارات جديدة في البورصة خلال آخر جلستين، وذلك للمساهمة في تعافي البورصة وعودتها للتداول بقوة.

وكان الرئيس السيسي، أعلن أمس، ضخ 20 مليار جنيه من البنك المركزي، في البورصة، كما أعلن بنكا الأهلي ومصر ضخ 3 مليارات جنيه في السوق الخميس الماضي مما أدى إلى تعافي البورصة استجابة للإجراءات التي أعلنتها الحكومة والبنوك لدعم سوق المال.

وبحسب حافظ فإن هذه الاستثمارات الجديدة تم ضخها في 3 شركات مدرجة بالبورصة، وهي شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة مستشفى كليوباترا، وشركة السويدي إلكتريك.

ويدرس البنك حالياً ضخ المزيد من الأموال في الأيام المقبلة للاستثمار في البورصة، بحسب حافظ.

وبحسب ما قاله حافظ، فإن إجمالي استثمارات بنك ناصر في البورصة تبلغ حاليا 70 مليون جنيه في 8 شركات، تم ضخها في أوقات مختلفة من أجل دعم البورصة المصرية.

وذكر حافظ أن عمل البنك يقوم على دورين الأول دور اجتماعي طبقا لخطة الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي في دعم الأسر والشرائح الأولى بالرعاية، والثاني هو دور استثماري بهدف رفع أرباح وعائد البنك لإعادة توظيفها في الدور المجتمعي الذي يلعبه البنك.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي بعض البرامج الاجتماعية غير المطروحة في البنوك التقليدية مثل صرف النفقة للمطلقات وللأطفال القصر، وتقديم قروض ميسرة اجتماعية للأسر الفقيرة لمساعدتهم على سداد نفقة العلاج أو الزواج أو الدراسة، وذلك بعد تقديم بحث اجتماعي تقوم به إدارة الشئون الاجتماعية.

كما يخصص البنك لجان للزكاة بهدف تلقيها ممن يرغب على مستوى الجمهورية، بهدف توصيلها للأسر الفقيرة.