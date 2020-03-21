شيزلونج تتيح جلسات نفسية أونلاين لتقليل المخاوف من فيروس كورونا

كتب-علاء حجاج:

بدأ تطبيق وموقع "شيزلونج "، أول عيادة إلكترونية للصحة النفسية بالوطن العربي، حملة فورية لتقديم الدعم النفسي للمصريين الذين يعانون من آثار نفسية سلبية نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال التطبيق في بيان صحفي اليوم السبت إنه سيتم تخصيص 15 ألف جلسة مجانية عبر الإنترنت للدعم النفسي يشارك فيها عدد من أساتذة الطب النفسي المصري والعربي.

وقال محمد علاء، المدير الإداري لشركة شيزلونج، إن فريق الإدارة بالشركة اتخذ قرارا بتوفير منفذ إلكتروني مجاني لكافة الأطباء حول العالم لاستخدام تطبيق شيزلونج للتواصل مع مرضاهم ومساندتهم في ظل توقف حركة الانتقال في معظم بلدان العالم.

ويتيح المنفذ للطبيب تشخيص الحالة ودعمها وعلاجها ووصف الأدوية حسب الحالة بمنتهى السرية عبر التطبيق حيث يتمكن المريض من التواصل مع الطبيب عبر حلول الفيديو كونفرانس أو المكالمات الصوتية عبر الإنترنت.

كما تنوي الشركة تقديم مقترح لوزارة الصحة المصرية باستعداد شيزلونج دعمها ببرنامج متخصص لدعم كافة المصابين في الحجر الصحي أو الأسر التي وضعت تحت العزل المنزلي لمساعدتهم على تخطى هذه المحنة والمساعدة في تأهيلهم النفسي حتى يتم الشفاء سريعا بتحسين صحتهم النفسية

أضاف علاء أنه بإجراء استقصاء سريع مع عدد من الأطباء المستخدمين للتطبيق أشاروا إلى وجود ارتفاع ملحوظ في مستويات التوتر والهلع لدى المصريين ليس فقط بسبب الخوف من انتشار الفيروس أو خوفا على صحتهم ولكن بسبب القلق من الآثار السلبية لقرارات الحكومات الاضطرارية بتعطيل الدراسة والعمل والتنقل وهو ما سيسبب كساد اقتصادي متوقع على كافة المستويات.

بالإضافة إلى الخوف من فقدان أحبائهم من كبار السن بسبب المرض، كما أن هناك تخوف مجتمعي من الضغوط المتزايدة على منظومة الرعاية الصحية خاصة وأن الأطباء يحملون على عاتقهم ظروفا قهرية، بحسب علاء.

وأطلقت شيزلونج منصتها الإلكترونية كأول عيادة للصحة النفسية منذ 5 سنوات ويعمل بها 200 طبيب في مصر وخارجها.

وقالت الشركة إن كافة النصائح التي تلقتها من استشاري الطب النفسي عبر التطبيق توصي بضرورة تعميم رسائل الطمأنة للمقيمين في منازلهم واتباع التعليمات دون خوف لأن هناك أثارا سلبية على زيادة معدل التوتر والخوف قد يعرض المواطنين للإصابة بالأمراض سريعا بسبب تأثر جهاز المناعة سلبا مع ارتفاع حدة القلق والخوف وهو ما تؤكده كافة دراسات الطب النفسي.

وأشارت شيز لونج الى أن الجلسات ستكون عبر الإنترنت وعلى المريض أو من يعانون من بعض أعراض التوتر والقلق والاكتئاب الدخول الى الموقع https://www.shezlong.com/ و عبر التطبيق Shezlong .