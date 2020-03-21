كيف تحركت أسعار الفائدة بعد خفض البنك المركزي المفاجئ؟

كتبت - منال المصري:

تغيرت خريطة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير، خلال الأسبوع الماضي، بعدما قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ منتصف الأسبوع الماضي.

وتباينت تحركات البنوك حول خفض الفائدة على الأوعية الإدخارية على الشهادات، والودائع، وحسابات التوفير، والإقراض حسب سياسة كل بنك بناء على تكلفة الأموال والفائدة في البنوك المنافسة وحجم السيولة المتوافره لها.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ يوم الاثنين الماضي، بنسبة 3 % إلى مستوى 9.25 % للإيداع، و10.25 % للإقراض.

وفي أعقاب قرار البنك المركزي، أصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة بأعلى فائدة في الجهاز المصرفي، فيما قررت بعض البنوك خفض الفائدة على القروض الشخصية، تماشيًا مع القرار.

ويوضح مصراوي خريطة أسعار الفائدة في بعض البنوك العامة والخاصة بعد قرار البنك المركزي بالخفض.

1- البنك الأهلي المصري:

· أصدر شهادة جديدة بفائدة 15% سنويا لمدة عام يصرف عائدها شهريا ويتيح شرائها عبر الإنترنت والموبايل بنكج.

· ثبت الفائدة عل الشهادة الثلاثية للعائد الثابت عند 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% للعائد الربع سنوي.

· خفض الفائدة على الشهادة المتغيرة 3%، نظرًا لارتباطها بسعر الكوريدور في المركزي لتسجل بعد الخفض9.25% سنويا يصرف العائد ربع سنوي.

2- بنك مصر:

· أصدر شهادة جديدة بفائدة 15% سنويا لمدة عام يصرف عائدها شهريا ويتيح شرائها عبر الإنترنت.

· ثبت الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت عند 12% سنويا يصرف عائدها شهريا.

· خفض الفائدة على الشهادة المتغيرة 3%، لارتباطها بسعر الكوريدور في المركزي لتسجل بعد الخفض 9.25% سنويا يصرف العائد ربع سنوي.

· خفض جماعي بنسبة 2% على شرائح حساب التوفير في البنك.

· خفض الفائدة 3% على الودائع لأجل.

3- بنك الاستثمار القومي:

· ثبت الفائدة على كافة شهادات الاستثمار "ب" التي يطرحها عبر فروع البنك الأهلي المصري، وسجلت الفائدة على شهادة الاستثمار ذات أجال عام 13% يصرف العائد شهريا لمدة عام.

· بينما شهادة الاستثمار لأجال 3 سنوات ظلت عند 12% سنويا يصرف عائدها كل 3 أشهر.

4- ميد بنك "بنك مصر إيران" سابقا:

· خفض الفائدة 3% على حساب التوفير ليصبح بعد الخفض 6.75% بدلا من 9.75% يصرف العائد كل 6 أشهر .

· حفض الفائدة على الودائع بين 1.5% إلى 3% حسب آجال كل وديعة.

· خفض الفائدة على الشهادة متغيرة العائد 3%، لارتباطها بنفس نسبة خفض في البنك المركزي لتسجل 9.25% على العائد الذي يصرف شهري، و9.5% على العائد الذي يصرف ربع سنوي.

· ثبت الفائدة على الشهادة ذات العائد الثابت عند 11% سنويا يصرف العائد شهري، و11.5% سنويا يصرف العائد ربع سنوي، و12% سنويا يصرف العائد سنوي.

5- المصرف المتحد:

· خفض الفائدة 3% على القروض الشخصية والكبرى والصغيرة والمتوسطة.

· خفض الفائدة 3% على الودائع.

· خفض الفائدة على الشهادات الادخارية للعائد الثابت 3% لتسجل بعد الخفض 9% سنويا يصرف العائد كل ربع سنوي.

· خفض الفائدة 3% على الشهادة ذات العائد المتغير لتسجل 10% سنويًا يصرف ربع سنوي.

· خفض 1% على شرائح حساب التوفير.

6- بنك التنمية الصناعية:

· خفض سعر الفائدة 1.5% على الشهادة للعائد الثابت لتصبح 12.5%.

· خفض الفائدة بنسبة 1.5% على حسابات التوفير للعائد المرتفع.

7- بنك ناصر الاجتماعي:

· تثبيت سعر الفائدة على شهادة “رد الجميل” لكبار السن دون تغيير عند 12.5% شهريًّا، أو 12.75% عائدًا ربع سنوي.