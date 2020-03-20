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السعودية تعلن تدابير بـ 32 مليار دولار للحد من أثر كورونا على الاقتصاد

03:14 م الجمعة 20 مارس 2020
السعودية تعلن تدابير بـ 32 مليار دولار للحد من أثر كورونا على الاقتصاد

مواطنون سعوديون يرتدون الكمامات

وكالات – رويترز:

قال التلفزيون الرسمي بالسعودية، إن المملكة، أعلنت اليوم الجمعة عن تدابير بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال (31.93 مليار دولار) للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.

وذكر التلفزيون نقلا عن وزير المالية محمد الجدعان أن الحزمة تشمل 50 مليار دولار على صورة دعم للبنوك والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تتضمن أيضا مبادرات أخرى لدعم الاقتصاد بقيمة تتجاوز 70 مليار ريال.

فيروس كورونا السعودية الاقتصاد وزير المالية

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