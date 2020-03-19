المركزي: 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 2019



كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال عام 2019 بنحو 1.3 مليار دولار بنسبة زيادة 5% مقارنة بما كانت عليه في عام 2018، بحسب بيانات أولية.

وأضاف المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 26.8 مليار دولار في 2019، مقابل نحو 25.5 مليار دولار في 2018.

وأرجع المركزي هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع التحويلات خلال النصف الثاني من السنة الميلادية (الفترة يوليو/ديسمبر 2019) بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوي 13.5%، لتسجل نحو 13.7 مليار دولار مقابل نحو 12.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2019 بقيمة 437.1 مليون دولار بمعدل زيادة 20.1%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2018.