اقتصاد الأسبوع| خسائر الأمطار وتهديدات "كورونا" للنفط والذهب والدولار

كتبت- شيماء حفظي:

شهد الأسبوع الماضي، موجة عاصفة من الأحداث على المستويين العالمي والمحلي، وسط تداعيات خطيرة للاقتصاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا.

أمطار وكورونا في مصر

تضرب عاصفة رعد وبرق وأمطار، محافظات مصر، منذ أمس، وسط تحذيرات باستمرار موجة الطقس السيئ، حتى غد السبت، في نهاية لأسبوع أعلنت فيه وزارة الصحة المصرية وجود حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا.

ونتيجة للأحوال الجوية، أغلقت كافة المحلات أبوابها، في وقت خلت فيه الشوارع من المواطنين، وهو ما قال يحيى الزنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إنه سيؤدي إلى خسائر لأصحاب المحلات.

وقال زنانيري إن "حجم الخسائر يتحدد وفقا لعدد الأيام التي سيضطر صاحب المحل لإغلاقه، خاصة وأن المحلات تعرض حاليًا الأوكازيون"، مشيرًأ إلى أن هذا التأثير سيشمل كافة القطاعات وليس الملابس فقط.

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ركود اقتصادي

تحذر مؤسسات دولية، من أن الاقتصادي العالمي على وشك مواجهة حالة من الركود، بسبب توقعات بتراجع الطلب وتوقف المصانع وعدم قدرة الشركات على الإنتاج بسبب تفشي كورنا المستجد.

ويتبع هذه المخاوف، تراجعات حادة في أسعار النفط، وسط الة من النزاع بين كبار منتجي النفط حول زيادة أو خفض الإنتاج، تسبب في موجة هبوط لأسعار البترول على مدار الأسبوع.

كما تأثرت أسعار الذهب عالميا، بتفشي كورونا ومخاوف المستثمرين حيث صعدت أسعار المعدن الأصفر مع الإقبال عليه كملاذ آمن، وسط تخارج المستثمرين من أسواق الأوراق المالية ما دفع البورصات العالمية للهبوط بمعدلات كبيرة.

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إجراءات طارئة

اتجهت عدد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى إعلان إجراءات احترازية طارشة لإنقاذ اقتصادها، منها تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز الشركات على الاقتراض بتكلفة أقل لتتمكن من مواصلة أعمالها ومساعدة الأسر على الاستهلاك.

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