البورصة الأمريكية تفتح على هبوط حاد.. ومؤشرات تتراجع 20% عن الذروة

القاهرة- وكالات:

تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500، وناسداك اليوم الخميس 20% عن الذروة المسجلة لهما في إغلاق 19 فبراير الماضي، مما يدخلهما في نطاق المراهنة على انخفاض الأسعار بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الصادم بتعليق جميع الرحلات القادمة من أوروبا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 1368.51 نقطة بما يعادل 5.81% ليفتح على 22184.71 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 110.52 نقطة أو 4.03% ليسجل 2630.86 نقطة، وانخفض ناسداك المجمع 553.47 نقطة أو 6.96% إلى 7398.58 نقطة.