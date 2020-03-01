"أوبر" تعين أحمد خليل مديرا عاما لها في مصر

أعلنت شركة أوبر، اليوم الأحد، عن تعيين أحمد خليل مديراً عاماً للشركة، خلفا لأحمد حمودة.

وقالت أوبر في بيان حصل عليه مصراوي، إن خليل سيقوم بدوره في قيادة نمو وتوسعات الشركة، بالإضافة إلى إدارة عمليات أوبر برؤية استراتيجية في السوق المصري.

انضم أحمد خليل إلى أوبر في 2015، وقبل توليه منصبه الجديد، قاد خليل في 2019 فريق عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يشرف على أسواق السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، والبحرين، ولبنان.

وقاد خليل توسعات منتجات أوبر في مصر والمنطقة، مشرفاً على استراتيجية إطلاق سكوتر في مصر، وأوبر توك توك في الجونة، إلى جانب إصدار منتج أوبر تاكسي في الأردن والسعودية، واختباره مؤخراً كمنتج لأوبر في مصر.

وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لأوبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أنا فخور للغاية بتولي خليل هذا الدور الحيوي والقيادي في السوق المصري الذي يعد سوقاً هاماً وديناميكياً لأوبر. كان خليل أحد العناصر التي ساهمت في قصة نجاح أوبر منذ بدايتها، وهو ما تثبته إنجازاته خلال السنوات الأربع الماضية. أنا واثق أنه سيقود نمو أوبر في مصر في ظل صناعة متنامية وسريعة التغير، نظراً لسجله المهني الحافل ورؤيته التكنولوجية الثاقبة وخبرته الاستراتيجية في مجال إدارة العمليات."

وقال أحمد خليل، المدير العام لأوبر مصر: " أشعر بقدر كبير من السعادة لقبول هذا التحدي الجديد. فقد قامت أوبر خلال السنوات الماضية ببناء أساس قوي، غيرت من خلاله ملامح الصناعة بالكامل، وأنا أتطلع قدماً لقيادة العصر الجديد لأوبر، خاصةً بعد صدور لوائح النقل التشاركي في مص".

وأضاف: "هذا العام، سوف نواصل تحديد إطار هذه الصناعة في مصر، وستظل سلامة المستخدمين والتوسع في منتجاتنا على رأس أولوياتنا، إلى جانب خلق فرص اقتصادية على نطاق واسع وتحسين تجربة المستخدم عبر توظيف تكنولوجيا أوبر وتطويرها."

قبل انضمامه إلى أوبر، عمل خليل كمحلل مالي وقام بتغطية العديد من الشركات المدرجة بالبورصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. تخرج أحمد خليل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس في المحاسبة بمرتبة الشرف العليا، كما حصل على شهادة متخصصة في الاقتصاد. وقد حصل على ماجيستير إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال IESE بجامعة نافارا في إسبانيا في 2015.