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وزير الاتصالات يطمئن العاملين: "مفيش بيع للمصرية للاتصالات"

12:44 م الخميس 06 فبراير 2020
وزير الاتصالات يطمئن العاملين: "مفيش بيع للمصرية للاتصالات"

الشركة المصرية للاتصالات

كتب- علاء حجاج:

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، اليوم الأربعاء، إن الشركة المصرية للاتصالات غير معروضة للبيع، وأن الحكومة لا تعتزم بيعها.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فرع للشركة المصرية للاتصالات في المنصورة، وقال الوزير للعاملين: "لا تقلقوا لا بيع للمصرية للاتصالات.. الشركة مش للبيع وعمرها ما هتتباع".

وأوضح الوزير للعاملين، أن الصفقة الخاصة بشركة فودافون وstc السعودية، تتعلق بحصة المصرية للاتصالات في فودافون والبالغة 45%.

الشركة المصرية للاتصالات عمرو طلعت وزارة الاتصالات

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