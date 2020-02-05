15 جنيها للجرام في 3 أيام.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بتعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي لليوم الثالث على التوالي، ليهبط سعر الجرام نحو 8 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء، وذلك تأثرا بانخفاضها عالميا خلال التعاملات الأخيرة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 683 جنيها مقابل 691 جنيها أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 585 جنيها, وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 781 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها بعد أن فقد نحو 64 جنيها من قيمته.

وانخفضت بذلك أسعار الذهب في مصر نحو 15 جنيها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مقارنة بمستواها الأحد الماضي.

وتشهد أسعار الذهب عالميا تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء سيطر الصعود على أغلبها، وذلك بعد انخفاضها الملحوظ خلال اليومين الماضيين بنحو 36 دولارا بنسبة 2.3%.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم بشكل طفيف، بحسب آخر التعاملات، حيث زاد سعر الأوقية بنحو 1.47 دولار بنسبة 0.09% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1554.39 دولار في الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.