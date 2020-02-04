وزير البترول يتابع الموقف التنفيذي لمعدلات إنتاج الزيت الخام

كتب- مصطفى عيد:

عقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج الحالية للزيت الخام، واستعراض الخطط وبرامج العمل المستهدفة لزيادة الإنتاج، وموقف مؤشرات قياس الأداء في مجال السلامة والصحة المهنية خلال العام المالي الحالي، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ خطط إنتاج الزيت الخام خلال الفترة من يوليو 2019 إلى يناير 2020، وبرامج العمل المستهدفة خلال الفترة القادمة لتعظيم وزيادة الإنتاج من الزيت الخام.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ الخطة الحالية لمراجعة وتحديث كافة نواحي السلامة والصحة المهنية والحفاظ علي البيئة بمواقع الانتاج، وفقا للبيان.

وأكد الملا أهمية الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتحسين إنتاجية الزيت الخام من خلال تكثيف أعمال الاستكشاف والتنمية وحفر الآبار ووضعها على خريطة إنتاج الزيت الخام، والوقوف باستمرار على التحديات التي قد تواجه تنفيذ تلك الخطط والعمل على وضع حلول سريعة لتذليل تلك التحديات بالتنسيق مع هيئة البترول والشركاء الأجانب والوزارة.

وأشار الوزير إلى أهمية الالتزام الصارم باشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة في كافة المواقع الإنتاجية للحفاظ على الأرواح والأصول والمعدات.

ووجه الوزير رؤساء الشركات بمتابعة تنفيذ برامج العمل بمواقع الإنتاج من خلال التواجد الميداني المكثف للوقوف على الطبيعة على كل المتغيرات المحيطة بالعمل، والعمل على تطبيق أفكار جديدة غير نمطية لتحسين الإنتاج، واستغلال الفرص الواعدة سعيا لتحقيق نتائج متميزة وتحسين إنتاج مصر من الزيت الخام أسوة بما تحقق في إنتاج الغاز الطبيعي.

وحضر الاجتماع أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفافيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ومحمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، ورؤساء أكبر 7 شركات إنتاجا للزيت الخام وهي بتروبل، وبدر الدين، وقارون، وجابكو، وعجيبة، والعامة، وخالدة للبترول.

كما حضر الاجتماع نائبا رئيس هيئة البترول للاستكشاف والإنتاج، ومسئولو العمليات والسلامة والصحة المهنية بشركات الإنتاج، وفقا للبيان.