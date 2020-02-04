ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 4-2-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و25 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليترواح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و 350 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و 66 جنيها، وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري اليوم بين 100 جنيه و160 جنيها.