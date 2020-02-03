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مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الاثنين

02:44 م الإثنين 03 فبراير 2020
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الاثنين

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.08% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13878 نقطة، مدفوعات بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأسوع نطاقا بنسبة 0.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 64.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 38.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 26.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.22%.

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