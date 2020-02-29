النفط يتكبد أكبر خسارة أسبوعية خلال 4 سنوات ويصل لأقل مستوى في 14 شهرا

القاهرة- وكالات:

تكبدت العقود الآجلة للنفط أشد خسائرها في أسبوع واحد منذ عام 2016، بعد أن هوت الأسعار للجلسة السادسة على التوالي أمس الجمعة لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع تأجج المخاوف من تأثر الطلب على الطاقة بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وواصل الفيروس انتشاره أمس الجمعة، مع الإعلان عن حالات إصابة للمرة الأولى في ست دول عبر ثلاث قارات، مما عصف بالأسواق ودفع منظمة الصحة العالمية إلى زيادة مستوى التحذير من المخاطر إلى "مرتفع جدا".

وتراجع أنشط عقود برنت الآجلة تسليم مايو المقبل 2.06 دولار بما يعادل 4% ليتحدد سعر التسوية عند 49.67 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2017.

في غضون ذلك، فقدت عقود برنت تسليم أبريل 1.66 دولار أو 3.2% لتغلق على 50.52 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.33 دولار أو 5% ليبلغ 44.76 دولار عند التسوية. وهذا أدنى إقفال لكل من برنت وغرب تكساس منذ ديسمبر 2018، وفقا للوكالة.

وعلى مدار الأسبوع، فقد برنت نحو 14%، في أكبر خسارة أسبوعية له بالنسبة المئوية منذ يناير 2016، في حين هبط غرب تكساس أكثر من 16% في أشد تراجع مئوي منذ ديسمبر 2008.

ودفع الفزع من كورونا أسواق الأسهم العالمية والمعادن الصناعية والنفيسة للتهاوي هي الأخرى، بخسائر تصل إلى خمسة تريليونات دولار.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، في تقرير، "عمليا، جميع الأصول الثابتة تحاول خصم الأثر الدقيق على الناتج المحلي الإجمالي والطلب من فيروس كورونا الذي يبدو أنه مازال ينتشر بدلا من أن ينحسر".