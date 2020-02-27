رئيس القابضة للأدوية: 430 مليون جنيه أرباح بالنصف الأول من العام الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

قال أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية، التابعة لقطاع الأعمال العام، إن شركته حققت صافي ربح خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، يفوق صافي ربح إجمالي العام المالي الماضي.

وأضاف حجازي، في تصريحات على هامش توقيع عقود التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام اليوم الخميس، إن صافي الربح وفقا لمؤشرات النصف الأول من العام المالي الجاري بلغ حوالي 430 مليون جنيه.

وكانت الشركة حققت خلال العام المالي الماضي صافي ربح بقيمة 360.9 مليون جنيه متحولة من خسائر بقيمة 112 مليون جنيه خلال العام السابق عليه.

وبحسب القوائم المالية للشركة، ارتفعت الإيرادات المجمعة إلى 15.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو 34.5% مقارنة بالعام السابق عليه.

وتنفذ الشركة القابضة، عمليات تطوير داخلية في الشركات التابعة، والتي تتكون من 11 شركة تابعة بينها 8 شركات لإنتاج الأدوية.