الضرائب: إتاحة سداد الإقرارات الضريبية عبر بوابة مركز الدفع الإلكتروني

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه بداية من 6 مارس المقبل ستتيح المصلحة التحصيل الإلكتروني لضريبة الإقرار عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة للسداد على الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg طبقاً لبنود السداد التي تقر إتاحتها مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف رئيس المصلحة في بيان، اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المصلحة على التيسير على المجتمع الضريبي، ورغبتها في إتاحة قنوات سداد جديدة، ومتطورة مما يسهل على الممولين والمسجلين عملية سداد ضريبة إقرار الدخل أو ضريبة إقرار القيمة المضافة أو نموذج الخصم والتحصيل إلكترونياً، وذلك من خلال إتاحة التحصيل الإلكتروني للضريبة عن طريق بوابة السداد الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية.

وأشار إلى أن طرق السداد التي ستتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الاتاحة لن تكون بديلاً عن التحصيل الإلكتروني المتاح حالياً من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحالية أو منظومة CPS وغيرها.

وأوضح رئيس المصلحة أنه سيتم إصدار إخطار سداد من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية للممول يتضمن كافة بيانات السداد الخاصة بالمدفوعة.