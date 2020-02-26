بنك مصر يوقع بروتوكول لإنهاء نزاع من محافظة الإسكندرية دام 40 عاما

كتبت- منال المصري:

قال بنك مصر في بيان اليوم الأربعاء، إنه وقع بروتوكولا توافقيا لحل نزاع استمر قرابة الأربعين عاما مع محافظة الإسكندرية بخصوص قطعة أرض يبلغ إجمالي مساحتها 1600 فدان.

وأضاف البنك أن توقيع البروتوكول، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على حل المنازعات بين الكيانات الحكومية التابعة للدولة فيما بينها بصفة توافقية دون الإخلال بالصالح العام،

وأوضح البنك أن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في التوصل إلى الاتفاق على نحو يكفل الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ويصب في نهاية الأمر لمصلحة الدولة، كما يعمل على حسن إدارة واستخدام الأصول المملوكة لهذه الجهات بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل لتلك الأصول في إقامة مشروعات تنموية تسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب، هذا من جانب.

كما وافق بنك مص والمحافظة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 270 فدان لاستكمال مشروع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية ذلك للعمل على دعم واستمرار جهود القوات المسلحة المبذولة في حل مشكلة المناطق الخطرة وغير المخططة بمحافظة الإسكندرية، بحسب البيان.