بعد قفزتها التاريخية.. هبوط حاد لأسعار الذهب والجرام يخسر 13 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب بشكل حاد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما قفزت أسعارها أمس، وفقد سعر الجرام 13 جنيها مرة واحدة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 715 جنيها مقابل نحو 728 جنيها أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 613 جنيها، وعيار 24 إلى 817 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5720 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية انخفاضا نحو 5 دولارات بنسبة 0.30% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1654 دولارًا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة.

وكانت أسعار الذهب قفزت إلى مستوى تاريخي أمس، بعد زيادة أسعار الخام عالميا.