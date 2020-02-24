لماذا ارتفعت أسعار الذهب في مصر لمستويات تاريخية؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا كبيرًا خلال الأيام الماضية، مع صعود سعر المعدن عالميا.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري ارتفع جرام سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 20 جنيها، ليصل لمستويات تاريخية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاثنين، 728 جنيها.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 624 جنيها، وعيار 24 إلى 832 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5824 جنيها.

لماذا قفزت أسعار الذهب؟

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن صعود الذهب في سوق المحلي يأتي نتيجة ارتفاع السعر عالميًا.

وبحسب نجيب فإن ارتفاع السعر عالميًا جاء نتيجة الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن من قبل المستثمرين إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من الدول على مستوى العالم مؤخرا، ووسط مخاوف من تسببه في أضرار اقتصادية محتملة.

وفاقم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدة دول غير الصين المخاوف من تضرر النمو الاقتصادي العالمي مما حفز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على مستوى العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 77 ألفا و152 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات أكثر من 2592 حالة.

ووفقًا لنجيب، فإن سعر الذهب في السوق المحلي يتأثر بالسعر في البورصات العالمية، وأي صعود في السعر العالمي يعقبه ارتفاع في السعر بمصر.

وارتفع سعر الذهب عالميًا أكثر من 2% اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى له منذ 2013، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات ليسجل 1678 دولارًا للأوقية، بزيادة نحو 35 دولارًا للأوقية.

وقال ناجي فرج، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إنه رغم الارتفاع الكبير في أسعار الذهب بالسوق المحلي إلا أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه مؤخرًا يحجم هذا الارتفاع.

ويعتمد تحديد سعر الذهب في السوق المحلي على سعره عالميًا، المقوم بالدولار وأي ارتفاع أو تراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه يؤثر على سعر الذهب في السوق المحلي,

وبحسب بيانات البنك المركزي انخفض سعر صرف الدولار منذ بداية العام بنحو 49 قرشا، ليسجل 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع، اليوم الاثنين.

ومع ازدياد المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد يتوقع سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن يستمر سعر المعدن عالميًا في الارتفاع، وهو ما يعني مزيدًا من الصعود في السوق المحلي.