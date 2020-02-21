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زيادة البلطي والسويسي.. أسعار الأسماك بسوق العبور في أسبوع

11:02 ص الجمعة 21 فبراير 2020
زيادة البلطي والسويسي.. أسعار الأسماك بسوق العبور في أسبوع

أسعار الأسماك

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر السمك البلطي والمكرونة السويسي في سوق الجملة، خلال الأسبوع الماضي، بينما استقر سعر السمك البوري والكابوريا، عند نفس أسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع بين جنيهين و3 جنيهات، ليتراوح اليوم الجمعة بين 23 و 28 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيهين، ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 39 و 45 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيه و160 جنيه، واستقر سعر الجمبري الممتاز ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها.

وظل سعر كيلو الكابوريا، ثابتا ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي السمك البوري

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