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أسعار الذهب ترتفع بمنتصف تعاملات الخميس.. والجرام يقفز 4 جنيهات

03:59 م الخميس 20 فبراير 2020
أسعار الذهب ترتفع بمنتصف تعاملات الخميس.. والجرام يقفز 4 جنيهات

ذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وذلك بعد زيادة جديدة بالأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في مصر ارتفع إلى 700 جنيه بمنتصف التعاملات مقابل 696 جنيها في الصباح.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 600 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 800 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5600 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، بنحو 6.2 دولار للأوقية بنسبة 0.39% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل سعر الأوقية 1617 دولارا في الساعة الثالثة و30 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب عيار18 عيار24 عيار21 جرام الذهب

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