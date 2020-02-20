حديد عز: أعمال الشركة لم تتأثر بفيروس كورونا حتى الآن

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة حديد عز، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن أعمالها لم تتأثر بأزمة انتشار فيروس كورونا، في الصين حتى الآن.

وأوضحت الشركة، أن الصين تعتبر موردا هاما لبعض مستلزمات الإنتاج للشركة، مشيرة إلى أنها لم تصادف أي عقبات في التوريد بسبب كورونا حتى الآن.

وأوضحت الشركة، أنها تتعامل مع موردين متنوعين من مناطق جغرافية مختلفة، لتفادي التركيز، وتحقيق مزيد من المرونة اللوجيستية.

وارتفع عدد الوفيات في الصين إلى 2118 بعد وفاة 114 شخصا آخرين، لكن مسؤولي الصحة أفادوا بتسجيل أدنى عدد من الإصابات الجديدة في قرابة شهر، ومن ضمنها مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء.

وأصيب أكثر من 74 ألف شخص في الصين ومئات آخرون في قرابة 25 دولة، فيما أعلنت إيران عن وفاة شخصين في أولى حالات الوفاة في منطقة الشرق الأوسط.