تطبيق هارمونيكا للزواج يغير اسمه إلى "هوايا"

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق هارمونيكا لتتوافق بغرض الزواج المؤسس في القاهرة عن تغيير اسم التطبيق ليصبح "هوايا".

وقالت الشركة إن الاسم الجديد مستوحى من كلمة "هوى" التي تعني "الحب" باللغة العربية، وهو اسم يعبر عن القيم التي تمثلها علامة التطبيق التجارية وعن ارتباطها بالثقافة الإسلامية بشكل أفضل.

وأضافت الشركة أن هذا التغيير في اسم التطبيق لن يؤثر على عملاء هارمونيكا الحاليين.

وبحسب البيان فإنه تمت إعادة التسمية بعد إطلاق أحدث إصدار للتطبيق، والذي يقدم ميزات مبتكرة ومتعددة بما في ذلك خاصية التحقق عن طريق الصورة الشخصية (selfie)، وخيار إضافة وصي، وإمكانية جعل الصورة غير واضحة بالنسبة للإناث، بالإضافة إلى إتاحة صفحات تعريف شخصية أكثر ثراءً للمستخدمين، بحيث يمكنهم إضافة هوايات واهتمامات أكثر تفصيلاً.

وقال سامح صالح، الرئيس التنفيذي لشركة هوايا، في البيان إن "قرارنا بإعادة تسمية التطبيق ليصبح باسم "هوايا" يعبر في حقيقة الأمر عن رسالتنا بشكل أكثر وضوحًا، ألا وهي مساعدة المستخدمين في العثور على شركاء حياتهم مع احترام القيم والثقافة والتوجهات الإسلامية".

وأضاف "نحن سعداء بتقديم ميزات مبتكرة وجديدة لتحسين تجربة استخدام التطبيق وإظهار التزامنا بتجربة آمنة وإيجابية لجميع مستخدمينا".

وتأسست شركة "هوايا" في أبريل 2017 من قبل سامح صالح وتامر صالح وعلي خالد وشيماء علي، وهم أربعة من رواد الأعمال المصريين الذين أرادوا استخدام التكنولوجيا لتحسين عملية توفيق الزيجات.

وأعادت الشركة تسمية التطبيق ليصبح "هوايا" بعد الإعلان الذي صدر في أغسطس عام 2019 عن قيام شركة ماتش جروب (Match Group)، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال المواعدة.