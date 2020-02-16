أسعار الدواجن البيضاء والبلدي ترتفع مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزير السيد، رئيس شعبة الدواجم بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الداوجن البيضاء ارتفعت جنيها واحدا، مع بداية تعاملات الأسبوع مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة ارتفع إلى 28 جنيها مقابل 27 جنيها الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع في الأسواق اليوم بنحو 33 جنيها.

وزاد سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو 3 جنيهات، لتصل بالمزرعة إلى 32 جنيها مقابل 29 جنيها الأسبوع الماضي، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيها بحسب المنطقة التي تباع بها.

وسجل سعر كرتونة البيض في المزرعة بنحو 36 جنيها، لتسجل 42 جنيها في الأسواق.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر الكتكوت يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيها بحسب الشركة التي يربى بها.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على الشراء خلال الأسبوع الجاري.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.