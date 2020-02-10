إنتاج أقمشة للسوق المحلي.. تفاصيل تطوير مصر حلوان للغزل والنسيج

كتب- شيماء حفظي:

كشف مسعد عبدالغني، رئيس اللجنة النقابية لشركة مصر حلوان للغزل والنسبج، تفاصيل عملية تطوير الشركة لتصبح أحد مراكز الصناعة ضمن عملية تطوير القطاع التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال لمصراوي سابقا، إنه سيتم تطوير 3 مراكز لصناعة الغزل والنسيج تتضمن المحلة وكفر الدوار وحلوان، مع دمج عدد من الشركات في هذه المجمعات.

وتتضمن خطة التطوير، تجديد المصانع، وتوريد معدات جديدة يتم التعاقد عليها مع شركات عالمية، وتدريب العمال للتعامل مع الماكينات الحديثة، وإيقاف المناقسة بين الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، بحسب الوزير.

وقال عبدالغني لمصراوي، إن مجمع الغزل والنسيج في حلوان، سيتضمن شركة مصر حلوان، بالإضافة إلى دمج 3 شركات أخرى، هي النصر للغزل والنسيج والتريكو (شوربجى)، والمصرية للصوف (ولتكس) ومصر لصناعة معدات الغزل والنسيج.

وستدخل الشركة ضمن المرحلة الأولى للتطوير والتي من المقرر أن تبدأ في أبريل المقبل، بحسب تصريحات سابقة للوزير.

ويبلغ عدد العمال، 2500 عامل، وتعمل الشركة في الغزل والنسيج والتجهيز والتفصيل، ويبلغ عدد المصانع مصنعين للغزل و4 مصانع للنسيج، بالإضافة إلى وحدات التجهيز.

وأشار إلى أن التطوير سيتضمن تطوير مصنعين أحدهما للغزل ومصنع للنسيج، ووحدة تجهيزات كاملة، وفقا لخطة توريد المعدات الحديثة.

وقال عبدالغني إن عملية التطوير ستتضمن مصنعا قائما بالفعل، بالإضافة إلى إنشاء مصنع جديد، لكن لم تبدأ الشركة بعد في أعمال البنية التحتية لهذه المصانع.

وسيعمل مصنع حلوان بعد تطويره في إنتاج أقمشة نسيجية تصلح للسوق المحلي، للاستخدام في تفصيل المفروشات (ملايات السرير) في حين يتخصص مجمع المحلة الكبرى لإنتاج أقمشة التصدير، بحسب عبدالغني.

وأضاف أنه فيما يتعلق بغزل الخيوط، فإن الشركة القابضة ستخصص لكل شركة عدد من الخيوط تعمل به وحدها دون أن تنافسها شركة شقيقة، مشيرا إلى أنه يوجد نحو 20 صنفا من الخيوط.

وقال صبحي السيد أمين صندوق اللجنة النقابية بالشركة، لمصراوي، إن مجمع حلوان سيعمل على إنتاج الغزل وانسيج في جميع مراحل الإنتاج "بداية من القطن، وإنتاج الخيوط، والغزل، والتجهيزات والصبلغة، والأقمشة النسيجية، وتفصيل المنتج النهائي فيما يتعلق بالمفروشات "الملايات).

وأشار إلى المعدات التي سيتم توريدها، سيكون جزء منها من المعدات القابلة للعمل والتي تم تفريغها من شركة كفر الدوار، بالإضافة إلى معدات حديثة من التي سيتم توريدها من الخارج.

وكان مجلس النواب، وافق على مشروع القانون، يمكن وزارة المالية من ضمان الشركة القابضة للغزل والنسيج، لدى المؤسسات الدولية، لاقتراض نحو 540 مليون يورو تمكنها من استيراد الماكينات الجديدة للشركات.