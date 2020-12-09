جهاز تنمية المشروعات يتفق مع كارفور على تسويق منتجات مشروعات الشباب

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كتب- مصطفى عيد:

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومجموعة ماجد الفطيم "كارفور"، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

ويهدف البروتوكول إلى تسويق منتجات مشروعات الشباب الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف فروع كارفور داخل مصر وخارجها، والاستفادة من كافة الخدمات التسويقية التي تقدمها هذه السلاسل التجارية العالمية لفتح أسواق ومنافذ جديدة للمنتجات المصرية المتميزة التي يتم إنتاجها من خلال قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ووقع على البروتوكول رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، وجان لوك جرازياتو مدير كارفور مصر لدى ماجد الفطيم للتجزئة.

وحضر التوقيع طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وهيرفيه ماجيديه الرئيس التنفيذي لعمليات كارفور في الشرق الأوسط، ولفيف من قيادات وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات.

وقالت نيفين جامع إن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعمه تسويقيا لضمان استمرار هذه المشروعات ورفع إنتاجها وقدرتها على توفير فرص عمل ومشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية.

وأضافت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لفتح منافذ تسويقية لمشروعات الشباب بمختلف السلاسل التجارية المحلية والعالمية ومساعدة أصحاب هذه المشروعات على رفع كفاءة منتجاتهم لتتلاءم مع القدرات التنافسية للمنتجات المثيلة ولتتناسب مع متطلبات الجودة لهذه السلاسل التجارية الكبرى.

وأكدت أن خدمات التسويق والترويج لمنتجات مشروعات الشباب لا تقل أهمية عن الخدمات التمويلية بل أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم بسبب جائحة كورونا تفرض علينا رسم استراتيجيات متنوعة وبدائل تسويقية لخدمة هذا القطاع وحماية مشروعاته من الكساد وضعف الإنتاج.

ويسعى جهاز تنمية المشروعات إلى استخدام وسائل تسويقية جديدة بجانب المعارض والتسويق الإلكتروني لزيادة معدلات بيع المشروعات المتميزة وضمان استمرارها ورفع قدراتها الإنتاجية.

وأشارت إلى أهمية الوعي الوطني لدى المستهلكين والاهتمام بشراء المنتجات الوطنية محلية الصنع خاصة لو امتازت بالجودة والسعر المناسب، لأن هذا الدعم للمنتجات المصرية له مردود واسع اجتماعيا واقتصاديا ويكفي أنه يحافظ علي فرص عمل لشباب مصر.

ومن جانبه قال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: "يتيح هذا الاتفاق توفير منصة لدعم الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة انتشار منتجاتهم والارتقاء بمستويات الإنتاج".

وتابع: "نحن نواصل الوفاء بالتزامنا تجاه المجتمعات في الدول التي نتواجد فيها من خلال الاستمرار في ضمان تقديم مجموعة متنوعة من أفضل المنتجات والخدمات الاستثنائية لعملائنا".

وذكر رأفت عباس أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجهاز وشركة ماجد الفطيم يهدف أيضا إلى إطلاق برنامج تطوير للموردين المصريين لسلاسل كارفور الشرق الأوسط بشكل عام والذي سيمثل نقلة نوعية في الخدمات التسويقية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأوضح أنه سيتم وضع معايير لجودة المنتجات التي يتم عرضها في كارفور، وسيعمل الجهاز على مساعدة المشروعات للوصول إليها.