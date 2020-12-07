الضرائب: باقي 7 أيام على انتهاء مهلة التمتع بخصم 70% من مقابل تأخير السداد

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه يتبقى 7 أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 70%، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين.

وأهاب رئيس المصلحة بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبة المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، حيث سيتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 14 ديسمبر الجاري.

كما سيتم التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الفترة من 15 ديسمبر الجاري وحتى 12 فبراير 2021، بحسب عبد القادر.

وأكد رضا عبد القادر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن (16395).

وأضاف عبد القادر أن هذا الخصم يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.

وذكر أن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.

وأوضح عبد القادر أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يجب توافر عدة شروط.

وأشار إلى أن من أهم هذه الشروط أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء- حسب الأحوال - قبل 17 أغسطس 2020.

كما تتضمن الشروط أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة أو الرسم بالإضافة إلى النسبة غير المُتجاوز عنها من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وفقا لعبد القادر.