تأسيس أول شركة للصناعات الفوسفاتية بنظام المناطق الحرة بالوادي الجديد

كتب- مصطفى عيد:

انعقدت، اليوم الأحد، الجمعية التأسيسية لشركة أبو طرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك، والتي صدرت لها الموافقة على إنشائها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لعام 2020، لتصبح بذلك أولى الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في محافظة الوادي الجديد.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، انعقدت الجمعية بمقر وزارة البترول، وبحضور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأشار الملا إلى أن الشركة الجديدة ستتولى تنفيذ وتشغيل مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، بإجمالي تكلفة استثمارية تتجاوز مليار دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً وبتركيز 54% من حامض الفوسفوريك.

وذكر أن خام الفوسفات ركيزة أساسية لصناعات الأسمدة الفوسفاتية وكذلك حامض الفوسفوريك، موضحا أن هناك برنامج عمل يتم تنفيذه حالياً لتنمية موارد مصر من الثروات الطبيعية وحُسن إدارتها والتي تعد من أولويات استراتيجيات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقال الوزير أن من أهم أولويات هذا البرنامج الاستخدام الأمثل وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية لتتماشى مع مسيرة الاقتصاد الوطني لتحقيق الأهداف ومعدلات النمو المنشودة.

وأضاف أن عقد الجمعية التأسيسية لشركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك ما هو إلا تكليل لمجهودات الدولة خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمارات في المحافظات النائية مثل محافظة الوادي الجديد بما لديها من ثروات طبيعية، وأن مردود المشروع عليها بمثابة استكمال لمنظومة التنمية بالمحافظة وتوفير فرص عمل.

وشدد الملا على أن وجود شركة تعمل وفقا للميزات التي يمنحها قانون الاستثمار والمناطق الحرة يعتبر ركيزة أساسية للعديد من المشروعات الأخرى المماثلة التي يمكن أن يتم إنشاؤها مستقبلاً.

من جانبه، أوضح محافظ الوادي الجديد أن الشركة الجديدة خطوة متميزة ضمن الخطوات التي تقوم بها وزارة البترول والثروة المعدنية في المساهمة في تنمية المحافظة باستغلال الثروات التعدينية بوجه عام ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل حلماً لمواطني الوادى الجديد، خاصة وأن اقتصادياته ستعود بالخير والنماء على الجميع.

وأوضح محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، أن شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك وهي شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، وقانون الشركات المساهمة برقم 159 لسنة 1981.

وقال إن هيكل ملكية الشركة يتكون من شركة فوسفات مصر، والأهلي كابيتال القابضة، وبنك الاستثمار القومي، وهيئة الثروة المعدنية، وشركات بتروجت، وإنبي، وغاز الشرق، وأبو قير للأسمدة ، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة "وافكو"، والشركة القابضة الكيماوية.

وأضاف عبد العظيم أن الغرض الأساسي من تأسيس الشركة هو تصميم وإنشاء وتشغيل وتنمية مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك وتسويقه وبيعه داخل وخارج مصر.

وحضر الجمعية التأسيسية علاء خشب نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، وأسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، ووليد لطفي رئيس شركة بتروجت، وأشرف بهاء رئيس شركة إنبي، ومحمد شعيب الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق، ومدحت يسري رئيس شركة وافكو، بالإضافة إلى ممثلي باقي المساهمين.