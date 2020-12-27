البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.15% إلى مستوى 10699 نقطة.
بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بشكل طفيف، بنسبة 0.06% إلى مستوى 10683 نقطة.
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