أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على صعود
القاهرة- وكالات:
أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أمس بنسبة 0.56% لتنهي تعاملات الأسبوع على صعود.
ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج اختتم الذهب تعاملات أمس مرتفعًا إلى 1883.4 دولار للأوقية.
وكان الذهب قد سجل صعودًا خلال الأسبوع الماضي، مع الكشف عن سلالة جديدة من فيروس كورونا.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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