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إيني الإيطالية تعلن كشفا جديدا للبترول في الصحراء الغربية بمصر

02:31 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
إيني الإيطالية تعلن كشفا جديدا للبترول في الصحراء الغربية بمصر

شركة إيني الايطالية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة إيني الإيطالية العاملة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي، اكتشافا جديدا للنفط في امتياز مليحة في الصحراء الغربية بمصر.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الكشف الجديد تم تحقيقه من خلال حفر البئر الاستكشافية "أركاديا 9"، والمحفور في قاعدة أركاديا جنوب والتي تقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل أركاديا الرئيسي الذي يتم الإنتاج منه بالفعل.

ويضيف الكشف الجديد 10 آلاف برميل من البترول يوميا إلى إجمالي إنتاج الشركة في الصحراء الغربية في مصر، وفقا للبيان.

وأضافت أنه تم حفر البئر بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية وهو مرتبط بالفعل بالإنتاج بمعدل ثابت يبلغ 5500 برميل من البترول يوميا.

وأشارت إلى أنه بعد الاكتشاف تم حفر بئرين للتطوير أركاديا 10 وأركاديا 11، وفقا للبيان.

وتمتلك إيني من خلال شركتها الفرعية "أيوك" حصة 38% في امتياز مليحة، بينما تمتلك شركة لاك أويل 12%، والهيئة العامة للبترول 50%.

وتتواجد إيني في مصر منذ عام 1954 حيث تعد المنتج الرئيسي في البلاد بمجال النفط والغاز، ويبلغ إنتاج إيني الحالي من الهيدروكربونات حوالي 320 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.

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