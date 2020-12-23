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أسعار الذهب تواصل التراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

01:04 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
أسعار الذهب تواصل التراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وانخفض الجرام إلى نحو جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 817 جنيهًا مقابل 819 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 701 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 933 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6536 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.33%، وصعد سعر الأوقية 6.1 دولارا، لتسجل الأوقية 1867 دولارا، في الساعة 12:46 ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.

وكان أسعار الذهب هبطت بختام جلسة أمس الثلاثاء إلى 1860 دولارا للأوقية، وفقا لبلومبرج.

وكانت أسعار الذهب تراجعت في السوق المحلي، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، 7 جنيهات للجرام الواحد.

أسعار الذهب الذهب

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