أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و19 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و120 جنيهًا، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و65 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 300 جنيه و360 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.