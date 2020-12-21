أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

10:38 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

المأكولات البحرية والأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و19 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و120 جنيهًا، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و65 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 300 جنيه و360 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

المأكولات البحرية سوق العبور الأسماك

الخبر التالى:

أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 125555

    عدد المصابين

  • 106817

    عدد المتعافين

  • 7098

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76901568

    عدد المصابين

  • 53944518

    عدد المتعافين

  • 1696419

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لماذا اختارت مصر اللقاح الصيني لمواجهة كورونا؟ مستشار وزير الصحة ترد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا