البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.52% إلى مستوى 10833 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.11%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% إلى مستوى 10890 نقطة.
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