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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:07 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.52% إلى مستوى 10833 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% إلى مستوى 10890 نقطة.

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