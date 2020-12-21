البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.52% إلى مستوى 10833 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% إلى مستوى 10890 نقطة.