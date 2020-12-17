البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.75% إلى مستوى 10912 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.95%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.67% إلى مستوى 10983 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.