البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.75% إلى مستوى 10912 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.95%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.67% إلى مستوى 10983 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.
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