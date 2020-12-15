إلكترونيًا.. كيف تستعلم عن الرقم التأميني في دقائق؟

كتبت- ياسمين سليم:

يُمنح الموظف سواء كان في القطاع العام أو الخاص أو صاحب العمل، رقمًا مسلسًا من هيئة التأمينات الاجتماعية، بعد اشتراكه مباشرة في نظام التأمينات.

ويسمى هذا "الرقم التأميني" وهو النواة الرئيسية لنظام المعلومات في الهيئة، ومن خلاله ينشأ سجل للموظف يضم بيانات اسم المؤمن عليه الثلاثي واسم الأم ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

وتسمح هيئة التأمينات للمؤمنين عليهم أن يستعلموا عن أرقامهم التأمينية عبر موقع الهيئة الإلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي من مقرات الهيئة.

ومن خلال الرابط التالي https://nosi.gov.eg//ar/Services/Pages/Querying/GetInsuredDetails.aspx

يدخل المؤمن عليه البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم، ثم ينقر على أيقونة إرسال الطلب.

بعد هذه الخطوات بلحظات تظهر بيانات الرقم التأميني كاملة.