أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

إلكترونيًا.. كيف تستعلم عن الرقم التأميني في دقائق؟

10:59 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
إلكترونيًا.. كيف تستعلم عن الرقم التأميني في دقائق؟

هيئة التأمينات الاجتماعية

كتبت- ياسمين سليم:

يُمنح الموظف سواء كان في القطاع العام أو الخاص أو صاحب العمل، رقمًا مسلسًا من هيئة التأمينات الاجتماعية، بعد اشتراكه مباشرة في نظام التأمينات.

ويسمى هذا "الرقم التأميني" وهو النواة الرئيسية لنظام المعلومات في الهيئة، ومن خلاله ينشأ سجل للموظف يضم بيانات اسم المؤمن عليه الثلاثي واسم الأم ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

وتسمح هيئة التأمينات للمؤمنين عليهم أن يستعلموا عن أرقامهم التأمينية عبر موقع الهيئة الإلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي من مقرات الهيئة.

ومن خلال الرابط التالي https://nosi.gov.eg//ar/Services/Pages/Querying/GetInsuredDetails.aspx

يدخل المؤمن عليه البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم، ثم ينقر على أيقونة إرسال الطلب.

بعد هذه الخطوات بلحظات تظهر بيانات الرقم التأميني كاملة.

هيئة التأمينات الاجتماعية الرقم التأميني

الخبر التالى:

بروتوكول تعاون بين القابضة للغزل والمجتمعات العمرانية لتطوير أراضي غير المستغلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​رياح وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا