دومتي تتوقع تحقيق 800 مليون جنيه مبيعات في الربع الأخير من 2020

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) إن تحقق مبيعات بقيمة تقترب من 800 مليون جنيه في الربع الرابع من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إنها تشهد أحجام مبيعات قوية خلال الربع الرابع من العام الحالي، وتتوقع أن تحقق مبيعات تقترب من 800 مليون جنيه، وبالتالي سيصبح هذا أكبر ربع في العام من حيث حجم وقيمة المبيعات.

وأرجع البيان هذه النتائج إلى ارتفاع حجم وقيمة مبيعات قطاعي الجبنة والمخبوزات في الربع الحالي.

وتستهدف الشركة تحقيق نمو في صافي أرباح الشركة للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للبيان.

وذكر البيان أن خلال الربع الحالي تم بدء تشغيل خط الإنتاج الثالث للمخبوزات في الربع الحالي وبالتالي أصبح عدد خطوط إنتاج المخبوزات التي تعمل بالمصنع 3 خطوط إنتاج.

وتعمل شركة دومتي في إنتاج وتسويق منتجات الجبن والعصائر الطبيعية والمشروبات منذ 1988.