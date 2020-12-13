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فرصة أخيرة.. غدًا آخر مهلة لسداد اشتراكات التأمينات المتأخرة بإعفاءات 70%

12:22 م الأحد 13 ديسمبر 2020
فرصة أخيرة.. غدًا آخر مهلة لسداد اشتراكات التأمينات المتأخرة بإعفاءات 70%

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

كتبت- ياسمين سليم:

تنتهي غدًا المرحلة الثانية من قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية المتأخرة.

وتمنح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إعفاءات بنسبة 70% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، في حال سداد أصل قيمة الاشتراكات.

وهذا يعني أنك إذا لم تكن قد سددت اشتراكاتك التأمينية وتراكمت عليك غرامات تأخير السداد، فالهيئة تمنحك إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير مقابل سداد أصل المديونية التي عليك بجانب 30% من غرامة التأخير.

وكان قانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، حدد نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر الماضيين.

وانطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، وسيتم العمل بها حاليا وتنتهي في 14 ديسمبر، وتكون نسبة الاعفاءات بها 70%.

وسيكون لمشتركي التأمينات فرصة جديدة تبدأ من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021، وتكون نسبة الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية 50%.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اشتراكات التأمينات غرامات الاشتراكات التأمينية

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