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ارتفاع الخيار والباذنجان البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

10:26 ص الخميس 10 ديسمبر 2020
ارتفاع الخيار والباذنجان البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الخيار البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، بينما تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.8 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و3.3 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

أسعار الخضر الطماطم البصل الكوسة أسعار الفاكهة الرمان الجوافة

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